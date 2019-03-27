РИАМО – 27 мар. Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, прославившийся после исполнения роли графа Калиостро в фильме Марка Захарова «Формула любви», ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает Газета.ru.

«Грузинский актер Нодар Мгалоблишвили <…> ушел из жизни в возрасте 87 лет. <…> Он умер в Тбилиси», – говорится в сообщении.

Нодар Мгалоблишвили после окончания института начал работать в драматическом театре имени Кота Марджанишвили в 1954 году. Актер принимал участие в постановках «Отелло» по Уильяму Шекспиру, «На дне» по Максиму Горькому.

Его первая роль в кино была в 1958 году. Самой яркой ролью артиста стал граф Калиостро в фильме «Формула любви».