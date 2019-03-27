РИАМО – 27 мар. Роструд до 1 апреля проводит опрос пользователей общероссийской базы вакансий и резюме «Работа в России» о возможности использования соцсетей для поиска работы и в ходе исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда в Московской области.

По мнению замруководителя Роструда Дениса Васильева, соцсети стали неотъемлемой частью современного общества и выступают отличной площадкой для нетворкинга. В прошлом году Роструд запустил социальную сеть деловых контактов Skillsnet.ru, которая насчитывает почти 100 тысяч пользователей, и более полумиллиона российских работодателей, зарегистрированных на портале «Работа в России», имеют к ней доступ. В этом году Роструд планирует провести серию опросов, которые определят ключевые направления данного ресурса.

«В опросе «Соцсети на работе» уже приняли участие более 20 тысяч человек. По предварительным данным, у большинства (59%) имеется открытый доступ в соцсети, и только в 18% случаев он полностью отсутствует», — говорится в сообщении.

Почти 40% опрошенных ищут в социальных сетях информацию, необходимую для работы. 22% респондентов считают соцсети удобным инструментов для поиска вакансий, а 38% пока не пробовали трудоустраиваться таким образом.

Принять участие в опросе Роструда можно, перейдя по ссылке.

Опрос Роструда продлится до 1 апреля.