РИАМО - 27 мар. В новой Москве безработная женщина 1973 года рождения обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 3,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Кража произошла по адресу: Москва, город Московский, 1-й микрорайон, дом 45.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 25 марта до 07:00 26 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля пострадавшей Toyota Land Cruiser, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 3,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».