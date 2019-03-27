РИАМО – 27 мар. Полицейские в Электростали задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудников кредитной организации, им оказался неоднократно судимый житель Волгограда, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник ворвался в один из офисов микрофинансовой организации, расположенной на улице Победы, и, угрожая сотруднице ножом, похитил ноутбук, два мобильных телефона и 40 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в течение получаса установили и задержали подозреваемого на одной из улиц города.

«При личном досмотре правонарушителя обнаружен ранее похищенный телефон», – уточнила Петрова.

По данному факту следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.