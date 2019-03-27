РИАМО - 27 мар. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Подмосковье в этом году могут посетить порядка полумиллиона человек, что примерно на 20% больше прошлогоднего показателя, сообщил РИАМО генеральный директор музея Василий Кузнецов.

«Каждый год у нас увеличивается посещаемость. Если по 2018 году у нас было 400 тысяч человек, то в этот год мы будем стремиться к 500 тысячам, то есть на 20% больше», - сказал Кузнецов.

По его словам, выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» посетили более 60 тысяч человек. Выставка открылась в декабре 2018 года и завершилась 24 марта этого года.

При этом Кузнецов подчеркнул, что в настоящий момент в «Новом Иерусалиме» задействовано только порядка 30-40% музейных площадей.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание «Нового Иерусалима» составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.