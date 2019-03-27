РИАМО - 27 мар. За последние восемь лет количество многодетных семей в столице выросло более чем в два раза, на данный момент на территории столицы проживает свыше 142 тысяч семей, в которых воспитывается более 361 тысячи детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большим достижением для Москвы стало увеличение числа многодетных семей. За последние восемь лет их количество увеличилось более чем в два раза. Сейчас в столице свыше 142 тысяч таких семей. В них воспитывают 361,1 тысячи детей», – говорится в сообщении.

Правительство Москвы оказывает большую поддержку многодетным семьям. Так, каждой семье с тремя и более детьми ежемесячно выплачивают компенсацию на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и компенсацию за пользование телефоном.

Детям из многодетных семей, которые обучаются в школах и колледжах, ежегодно выделяют 10 тысяч рублей на школьную форму. Семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми выплачивают ежемесячную компенсацию на одежду, обувь, игрушки, памперсы и другие непродовольственные товары.

Особые меры социальной поддержки предусмотрены для семей с 10 и более детьми. Им дополнительно выплачивают 20 тысяч рублей – ежегодно к Международному дню семьи, 30 тысяч рублей – ко Дню знаний и 20 тысяч рублей – ежемесячно матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию.

В 2018 году в Москве запустили новый масштабный проект «Наше сокровище». Родители каждого ребенка, родившегося в столице, получают набор из 44 вещей, необходимых в первые месяцы жизни малыша. За первый год существования проекта выдано более 100 тысяч подарочных наборов. С недавнего времени детский комплект получают все младенцы, которые родились в Москве.

В 2019 году продолжит работу программа городского детского отдыха «Московская смена». В течение летних каникул пройдут три смены, во время которых дети из многодетных семей, дети с инвалидностью, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут интересно провести свободное время и поправить здоровье. В прошлом году по программе «Московская смена» отдохнули почти 24 тысячи детей.