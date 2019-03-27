РИАМО - 27 мар. Предъявлено обвинение бывшему министру Открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову, его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с иными лицами, он похитил 4 миллиарда рублей, принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Похищенные деньги выведены за рубеж. Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения»; «Мошенничество в особо крупном размере»)», – говорится в сообщении.

В настоящее время Абызов задержан, следствие намерено решить вопрос о мере пресечения в отношении него.

Михаил Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года.

До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.