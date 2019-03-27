РИАМО – 27 мар. Портал «Узнай Москву» запускает спецпроект «Москва театральная», посвященный Году театра в России, известные актеры, режиссеры и театроведы разработают прогулочные маршруты по столице, туры будут доступны на сайте и в одноименном мобильном приложении, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Особенность маршрутов «Москва театральная» в том, что они составлены от первого лица. Актеры, режиссеры-постановщики и театроведы приглашают всех на увлекательную прогулку по своим любимым улицам. Они поделятся фактами, которых нет в путеводителях, и, конечно, личными воспоминаниями», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

Открытие первого маршрута приурочено ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. Автором прогулки стала Ирина Апексимова, актриса театра и кино, певица, телеведущая, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке.

Протяженность маршрута составит семь километров, прогулка займет полтора часа. За это время пользователи портала смогут посетить восемь достопримечательностей Москвы, связанных с жизнью Ирины Апексимовой. Подробное описание экскурсионного тура опубликовано в разделе «Маршруты» на сайте «Узнай Москву».

Прогулка с Апексимовой начинается у Театра на Таганке, которым она руководит. Пользователи узнают много интересных фактов о закулисье, рассказанных актрисой. Например, где находится чаплинский коридор, прозванный Юрием Любимовым «внутренностями Таганки». Далее горожане попадут в переулки Китай-города.

«Это настоящая старая Москва и одно из самых популярных мест для съемок исторических фильмов. На Покровке, в Подколокольном и Кривоколенном переулках сохранились потрясающие здания. Такая архитектура мне очень нравится. Большую часть жизни я провела в Одессе и на столичных улицах нахожу для себя воспоминания из детства. Например, в Кривоколенном переулке есть старинные дома, очень похожие на красивый район Одессы – Пушкинскую», – добавила Апексимова.

«Узнай Москву» – совместный проект департамента культурного наследия, департамента культуры, департамента образования и науки и департамента информационных технологий столицы. В интерактивных гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,75 тысячи зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 172 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 74 тематических прогулочных маршрутах.