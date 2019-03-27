РИАМО - 27 мар. Время начала посадок в огороде подмосковным дачникам подскажут фазы Луны и весенние цветы, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Два основных фактора, которые нужно учитывать огородникам: температура воздуха и фазы Луны. Полнолуние и новолуние считаются неблагоприятными днями для посадки. Протяженность Московской области с севера на юг – около 300 километров, и в Талдоме огороды сажают на неделю позже, чем в Серпухове. Природа нам сама подсказывает, нужно уметь читать эти советы», - сказал Чаплин.

Он добавил, что один из самых надежных народных «индикаторов» - весенние цветы. В конце апреля – начале мая зацветает мать-и-мачеха, это значит, что пора сеять петрушку, укроп, редиску, салат и раннюю морковь. От начала цветения мать-и-мачехи можно отсчитать и другие работы на огороде: так, на 11-й день белят и сажают плодовые деревья, через две недели - вскапывают грядки. Через три недели с начала цветения мать-и-мачехи можно сеять ранние овощи, а через месяц – картошку.

Чаплин также посоветовал дачникам посадить у себя на участке разные цветы и деревья, чтобы сделать в дополнение к лунному еще и «цветочный» календарь огородника - для самых точных прогнозов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал жителям умеренных широт Европейской России воздержаться от посадок в огороде на майских праздниках, поскольку в начале мая по ночам еще вероятны заморозки.

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