РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Холодное водоснабжение отключат в ряде домов на Волоколамском шоссе, улице Чайковского и в проезде Чехова в подмосковном Красногорске в среду в связи с ремонтными работами, сообщается на официальном сайте Красногорского Водоканала.

«Двадцать седьмого марта с 9:30 до 17:00 будет отключена подача холодной воды. Без воды: проезд Чехова, дома 3 и 5; улица Чайковского, дома 6 и 7; Волоколамское шоссе, дома 1А и 1Б», – говорится в сообщении.

Воду отключат из-за ремонтных работ.

Уровень обеспеченности жителей Подмосковья питьевой водой нормативного качества доведен до 94%, при том что еще в начале 2014 года он составлял 83%.