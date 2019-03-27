РИАМО – 27 мар. В 2019 году отремонтируют часть улиц в поселке Северном, также масштабное благоустройство ждет территорию местной школы олимпийского резерва, кроме того расширят пешеходные участки 6-й и 9-й Северных линий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас тротуары здесь узкие или отсутствуют совсем, покрытие проезжей части находится в неудовлетворительном состоянии, а хаотичная парковка мешает проезду транспорта и создает препятствия для пешеходов», – сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта.

После ремонта на тротуарах уложат плитку, а на дорогах – асфальт. Появится удобный подъезд для автобусов к остановке «9-я Северная линия». Хаотичная парковка вдоль обочин исчезнет. Для автомобилистов создадут около 190 парковочных мест, примерно 20 из них будут предназначены для стоянки машин маломобильных горожан.

Работы по благоустройству проведут на территории спортивной школы олимпийского резерва «Северный». Это основная база подготовки московских спортсменов – членов сборной команды России по современному пятиборью.

Рядом со школой обновят трибуны стадиона, после ремонта он будет вмещать более 400 зрителей. Также поменяют покрытие беговой дорожки, на которой тренируются спортсмены. Во дворе школы отремонтируют покрытие и обустроят водосточно-дренажную систему, чтобы дождевая или талая вода уходила быстрее, и плохая погода не мешала будущим олимпийцам.

На благоустраиваемых улицах и на территории школы установят новые энергосберегающие фонари, удобные скамейки для отдыха. Будут разбиты цветники из многолетних и однолетних растений. Также планируют посадить почти 300 кустарников и около 15 деревьев. Общая площадь благоустроенной территории составит почти пять гектаров.