РИАМО - 27 мар. В приемном отделении городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова департамента здравоохранения Москвы ввели новый формат работы – «врач к пациенту», теперь больным не нужно ходить по кабинетам медиков – специалисты сами приходят к ним и проводят необходимые исследования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больница №15 имени Филатова – еще одна московская клиника, где открыто приемное отделение, работающее по принципу «врач к пациенту». В прошлом году его ввели в Институте имени Склифосовского и в больнице имени Ворохобова. Новый стандарт помогает сократить время пребывания пациентов в приемном отделении», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что количество перемещений больных по приемному отделению значительно сократилось, теперь они быстрее поступают в лечебные отделения больницы и начинают получать необходимую помощь.

Ранее, поступая в больницу, пациент обращался в регистратуру, а затем самостоятельно или в сопровождении бригады скорой помощи направлялся в один из смотровых кабинетов к специалисту. Дождавшись своей очереди, он проходил на прием к врачу, затем сдавал необходимые анализы и проходил обследования. Потом пациент возвращался в смотровой кабинет. Врач принимал решение о госпитализации или направлении на амбулаторное лечение по месту жительства.

Сейчас принцип «пациент к врачу» заменил новый – «врач к пациенту». Для этого в приемном отделении вместо кабинетов создано шесть профильных смотровых блоков: терапевтический, общехирургический, нейрохирургический и травматологический, гнойная хирургия и проктология, гинекологический, офтальмологический.

Все они оборудованы комфортными кроватями, которые отделены друг от друга плотными шторами.