РИАМО – 27 мар. В 2019 году в столице отреставрируют около 200 архитектурных памятников, всего же в этом году будут проводится работы на более чем 700 объектах культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году планируется проведение реставрационных работ примерно на 700 объектах культурного наследия, расположенных в столице. Около 200 значимых исторических объектов будут восстановлены. Среди них фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», несколько исторических павильонов на ВДНХ, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и другие», – говорится в сообщении.

Первыми в историческом облике перед горожанами предстанут фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ. Созданные в 1954 году, они впервые за 65 лет эксплуатации были закрыты на реставрацию. Заработают оба фонтана уже в конце апреля.

Работая над «Каменным цветком», реставраторы воссоздали скульптурные элементы, очистили от загрязнений и воссоздали некоторые детали, а также отреставрировали гранитную облицовку и постаменты.

Кроме того, в центре столицы будет идти реставрация здания Литературного института имени Горького, корпуса Московской государственной консерватории имени Чайковского и других объектов федерального значения.