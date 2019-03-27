РИАМО - 27 мар. Подсветку Смоленского метромоста, эстакады Московского монорельса и внешние фасады павильона Московских центральных диаметров (МЦД) отключат 30 марта в рамках акции «Час Земли», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«30 марта во время экологической акции «Час Земли» перестанет работать подсветка сразу нескольких транспортных объектов. На час метрополитен отключит динамическую подсветку Смоленского метромоста площадью более 700 квадратных метров. Работу медиапанелей здесь обеспечивает более 3 миллионов светодиодов», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что также будет отключена архитектурно-художественная подсветка Московского монорельса по всей длине пути в пять километров. Кроме того, к акции присоединится демонстрационный павильон Московских центральных диаметров.

Московский метрополитен принимает участие в акции «Час Земли» во второй раз. В прошлом году выключали освещение архитектурно-художественной подсветки зданий 14 транспортно-пересадочных узлов МЦК и дополнительное освещение в служебных помещениях.

Демонстрационный павильон, посвященный МЦД, впервые присоединится к акции. Сотрудники отключат внешнюю подсветку здания, 20-метровый медиаэкран внутри павильона и все электронные панели. В выставочной зоне не станут выключать свет, чтобы не мешать посетителям, здесь освещение лишь приглушат. Павильон будет работать в этот день по обычному графику – с 09:00 до 21:00.

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.