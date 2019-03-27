РИАМО - 27 мар. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 1 – плюс 3 градуса, по области – минус 2 – плюс 3 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного, северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отмечают, что для метеочувствительных людей, имеющих хронические болезни, с симптомами переутомления и ослабленными функциональными резервами организма, переходные сезоны года становятся причиной недомогания, ухудшения самочувствия и сезонных обострений.

«Основным негативным фактором сегодня станет скачок атмосферного давления, ухудшение самочувствия в первую очередь будет у людей, страдающих гипертонией. Следует поддерживать организм лекарствами, которые назначены врачом, а также использовать народные средства, адаптогены и витаминные комплексы», – добавляется в материале.