РИАМО - 26 мар. В ближайшее время в городском округе Истра запланировано масштабное благоустройство, строительство соцобъектов и зон отдыха, в частности, пляжная зона появится вблизи Истринского водохранилища, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня с жителями Истры обсудили, каким они видят свой городской округ в ближайшие годы. Планы масштабные – строительство трех школ, двух парков и хорды до трассы А-107, благоустройство зон отдыха, разработка пляжной зоны у Истринского водохранилища», – написал Воробьев в своем Instagram.

По словам губернатора, кроме того, задача на пятилетку – сделать так, чтобы больше людей могли работать вблизи дома.

«В этом поможет строительство индустриального парка «Север» и аутлета «Новая Рига», которые дадут почти 6 тысяч рабочих мест», – добавил глава региона.

Ранее глава муниципалитета Андрей Вихарев сообщал, что в течение 5 лет в Истре планируют создать 15 тысяч новых рабочих мест.