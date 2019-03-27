РИАМО - 27 мар. Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ирины Гаращенко, матери брошенного в захламленной квартире ребенка, на среду.

На постановление Савеловского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 12 марта 2019 года в отношении Ирины Гаращенко поступила апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в Московском городском суде на среду в 09:30.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка.

Также прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав. Данный вопрос будет рассмотрен в Головинском суде столицы 1 апреля.

Сейчас девочку перевели из детской городской клинической больницы имени Башляевой в социально-реабилитационный центр.