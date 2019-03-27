РИАМО - 27 мар. Управление Росреестра по Подмосковью в среду проведет горячую линию по вопросам арестов и обременений недвижимости, позвонить по телефону специалистам можно будет с 11:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Росреестра по Московской области проведет очередную горячую телефонную линию 27 марта. Специалисты управления ответят на вопросы о наложении, снятии ареста (запрета) в отношении объектов недвижимости», – отмечается в сообщении.

В ходе горячей телефонной линии у заявителей будет возможность получить информацию и рекомендации по конкретным жизненным ситуациям, связанным с наложением и снятием ограничений, препятствующих регистрационным действиям в отношении объектов недвижимости, арестами и запретами, возникающими в результате решений суда и других уполномоченных органов.

Телефон горячей линии: 8(499)148-92-70. Горячая линия будет проводится с 11:00 до 13:00.