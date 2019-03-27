РИАМО - 27 мар. Театральная игра для детей и взрослых «Путь к театру» пройдет в среду в Московском областном государственном театре юного зрителя, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«В Международный день театра 27 марта Зрительский Клуб Московского областного государственного театра юного зрителя приглашает на специальную программу – театральную игру «Путь к театру», – говорится в сообщении.

Гостям покажут отрывки из спектаклей, в промежутках между которыми проведут творческие театральные игры для детей и взрослых. Программа предназначена для семейного посещения.

Ведущие вечера – режиссер Николай Дручек, заведующая педагогической частью театра Александра Никитина и актер театра Валерий Кукушкин. В мероприятии заняты артисты: Людмила Мунирова, Анна Старцева, Антон Богдасаров, Антон Афанасьев, Елена Афанасьева, Артур Казберов, Анастасия Дворецкая.

Вход свободный по предварительной регистрации (почта: zritelclub@mogtyz.ru, телефон: +7 977 984 60 62).