РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 мар. Реконструкцию стадиона «Машиностроитель», работу поликлиник и нехватку мест отдыха обсудили на встрече главы подмосковного Красногорска с жителями микрорайона Южный, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Во вторник Хаймурзина встретилась с жителями микрорайона Южный и других территорий, расположенных в районе Ильинского шоссе в городе Красногорске. Во встрече также приняли участие заместители главы администрации, начальники профильных управлений. Один из вопросов касался реконструкции стадиона «Машиностроитель».

«Стадион к сентябрю будет полностью реконструирован. Это наше муниципальное учреждение. Он будет для всех жителей», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что как только строители уйдут с объекта, территорию вокруг стадиона благоустроят.

Жительница Красногорска отметила, что в микрорайоне Южный нет парка.

«Раньше было невозможно организовывать зоны рекреации на землях Гослесфонда. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы провели ряд встреч с представителями комитета лесного хозяйства, предприятия «Мособллес». Мы насчитали 19 зон, в которых по договоренности с лесниками сможем навести минимальный порядок: почистить, поставить лавочки, организовать тропиночную сеть для прогулок, провести освещение», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что один из участков расположен поблизости от Южного.

Участница встречи отметила, что в поликлинике №2, которая расположена в военном городке Павшино, нет узких специалистов: ЛОР-врача, окулиста, педиатра.

Глава муниципалитета подчеркнула, что проработает этот вопрос на встрече с главврачами лечебных учреждений горокруга.

Хаймурзина отметила, что вопросы организации здравоохранения относятся к компетенции министерства здравоохранения региона. Однако, в муниципалитете работает программа, которая позволяет привлекать и удерживать специалистов.

«Мы выдали более 80 квартир по договорам коммерческого найма узким специалистам, которые нужны городу. Отдельно взятым категориям специалистов и, в том числе, младшему медицинскому персоналу, делаем свою муниципальную доплату. Тем, кому не можем предоставить жилье, и они снимают квартиры, мы выплачиваем по 18 тысяч ежемесячно. Такой услугой пользуются 37 врачей», – сказала Хаймурзина.