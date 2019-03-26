РИАМО – 26 мар. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве, а заявление о «военном вторжении» РФ в республику является политически ангажированным, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, Россия и Венесуэла развивают взаимодействие в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской Республики.

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве», – сказала Захарова, напомнив, что документ был подписан в мае 2001 года.

Она подчеркнула, что дополнительного одобрения со стороны Национальной ассамблеи Венесуэлы по развитию двустороннего ВТС не нужно.

Со своей стороны Россия намерена продолжать выстраивать конструктивное взаимовыгодное сотрудничество как с Венесуэлой, являющейся стратегическим партнером России, так и с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, заключила Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что два российских самолета с группой военных РФ прибыли в Каракас. Организация американских государств выступила против отправки российских военных в Венесуэлу, так как она «не была разрешена Национальной ассамблеей».