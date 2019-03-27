РИАМО - 27 мар. Расширенное заседание коллегии министерства социального развития Московской области пройдет в среду в доме правительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития региона.

В мероприятии примут участие министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, зампредседателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Ирина Слуцкая и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

«В рамках встречи планируется обсудить вопросы, связанные с развитием системы отдыха и оздоровления детей, предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям, реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» в рамках реализации национального проекта «Демография» и качество получения образовательных услуг детьми – инвалидами в детских домах-интернатах», – отмечается в сообщении.

В заседании также примут участие 67 заместителей глав муниципальных образований по социальным вопросам, представители общественных организаций, члены регионального штаба ОНФ в Московской области – всего более 140 участников.

«Перед нами с коллегами стоят общие межведомственные задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым в ходе ежегодного обращения к жителям региона, требующие комплексного подхода к их решению», – подчеркнула министр социального развития области Ирина Фаевская.