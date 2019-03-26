РИАМО – 26 мар. Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что задержание экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова свидетельствует об эффективности борьбы с коррупцией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, подозреваемого в хищении у энергетических компаний в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей.

«Череда предыдущих коррупционных скандалов и сегодняшнее событие – результат государственной антикоррупционной политики. Это более чем яркое свидетельство того, что этот процесс в РФ реализуется с максимальной ответственностью. А задержание Абызова – яркий пример того, что закон един для всех, неприкасаемых нет и антикоррупционный маховик работает на полную мощность, невзирая на чины, погоны – ни на что», – сказал Выборный.

По мнению депутата, первый этап борьбы с коррупцией – карательный. Однако на следующем этапе необходимо внедрение превентивных мер, то есть создание таких правовых механизмов, которые бы сделали такие вещи невозможными.

«Мы делаем акцент на качестве правоприменения, на ювелирной настройке антикоррупционного законодательства и выработке таких механизмов, при которых в принципе совершить коррупционное правонарушение будет практически невозможно, а быть коррупционером – не только опасно и невыгодно, но и, конечно же, позорно», – резюмировал парламентарий.