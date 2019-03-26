РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. Новую методику обезболивания процедур новорожденным применяют в роддоме в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, все процедуры проводятся во время грудного вскармливания младенцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Не секрет, что такие процедуры, как неонатальный скрининг или вакцинация против гепатита В, являются весьма болезненными для новорожденных. Врачи Балашихинского родильного дома используют грудное вскармливание как метод обезболивания таких вмешательств», – сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова.

Она добавила, что все необходимые процедуры, за исключением прививки БЦЖ, врачи выполняют новорожденному во время грудного вскармливания, пока младенец находится на руках матери.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отметил, что данная методика показала свою эффективность.

«Специалисты Балашихинского роддома провели собственное исследование, которое доказало результативность данной методики. Новорожденные спокойно переносили все необходимые процедуры – даже такую болезненную, как забор крови на неонатальный скрининг», – заключил Матвеев.