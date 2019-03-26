РИАМО – 26 мар. Молодые футболистки московского ЦСКА пожаловались на домогательства тренеров, по их словам, намеки на секс начались тогда, когда им еще не было 18 лет, сообщается на сайте kp.ru.

Анастасия и Виктория (имена изменены – ред.) обвиняют замдиректора по спорту СКА УОР (которая входит в структуру ЖФК ЦСКА) Станислава Адылова и его сына – тренера Михаила Адылова – в систематических сексуальных домогательствах.

«В течение двух последних лет оба Адыловых недвусмысленно намекали девушкам на секс, а также делали слишком откровенный массаж, трогая футболисток за интимные места. Хотя это были обычные разминочные массирования перед началом и после тренировок. Одной из спортсменок Адылов-младший даже присылал снимки своих гениталий в мессенджере, что и стало последней каплей для девушек», – говорится в материале.

Как уточняется, оба Адыловых уже много лет работают в училище олимпийского резерва города Звенигорода. 69-летний Станислав Мирзоевич является заместителем директора по спорту, а по совместительству еще и старшим тренером футбольного отделения. Его сын Михаил является тренером по футболу в училище, а также тренером женской команды СКА-УОР.

По данным источника издания, о домогательствах к воспитанницам со стороны вышеупомянутых тренеров было известно и предыдущему руководству, но по какой-то причине на это закрывали глаза.

Дело, помимо отдела ПДН МВД Звенигорода, находится на контроле Минспорта РФ. Адылов-младший уже уволен, а его отец покинет клуб в ближайшее время.

Женская команда СКА-УОР была создана в 2018 году на базе училища олимпийского резерва №2 города Звенигорода с целью пополнения ЖФК ЦСКА новыми талантами, которые в будущем составят конкуренцию основным звездам женского футбола.