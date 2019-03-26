РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. В подмосковной Балашихе тестируют новые приемы комплексного благоустройства дворовых территорий, в текущем году в горокруге планируют выполнить экспериментальное благоустройство пяти дворов, об этом стало известно в ходе оперативного совещания с главой Балашихи Сергеем Юровым, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2019 году в Балашихе мы продолжаем тестировать новые приемы благоустройства для дворовых территорий, которые после будем применять более массово. Помимо привычных элементов благоустройства установим велопарковки, урны для раздельного сбора мусора, парковочные столбики. Всего планируем выполнить комплексное экспериментальное благоустройство пяти дворов», – сказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Алексей Шумилин.

Он добавил, что его проведут во дворах домов №№10 и 12 по улице Карла Маркса, дома №10 по улице Советская и дома №13 по Крупской, домов №№4, 6, 8, 10, 12 по улице Луговая и №№9 и 11 по Московской, домов №№3 и 4 по улице Береговая, а также домов №№12 и 14 по улице Некрасова.

В этих дворах также посадят деревья и кустарники, уложат газон. В детских зонах будут большие песочницы с архитектурными элементами внутри и деревянными сиденьями по кругу. Помимо этого, там планируется установить тренажеры и столы для игры в настольный теннис. Проекты, которые больше всего понравятся жителям, продолжат реализовывать в 2020 году.

Юров рассказал, что в текущем году в Балашихе будет благоустроено 47 дворов.

«Список территорий согласован с управляющими компаниями и старшими по домам. Объемы благоустройства тоже определены», – отметил Юров.

Комплексное благоустройство дворов планируют начать 15 мая и завершить до 1 октября. На работы выделено более 450 миллионов рублей: около 400 миллионов из бюджета Балашихи и более 50 миллионов из бюджета Московской области для ремонта внутридворовых проездов.