РИАМО - 27 мар. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями бизнеса в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Двадцать седьмого марта в 11:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Встречу проведет заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», – говорится в сообщении.

Место проведения: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области.