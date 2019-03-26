РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске во вторник в доме на пересечении улиц Кирова и Маштакова обнаружили муляж гранаты, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Около семи часов вечера около здания на улице Кирова, №50/ Маштакова, 2, где расположен третий пункт полиции УМВД России по горокругу Подольск, нашли гранату, похожую на настоящую. Туда приехали спецслужбы, временно ограничили движение. Но очень скоро все разъехались, скорее всего она опасность не представляла», – сказал свидетель.

Сотрудник ГУ МВД России по Московской области сообщил, что был найден предмет, который не представлял опасность.