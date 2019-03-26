РИАМО – 26 мар. В центре столицы пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи, злоумышленников задержали с поличным, сообщает во вторник kp.ru.

«Вчера была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста», — сказал замглавы центра по связям с общественностью Федеральной службы охраны РФ Денис Симонов.

Он добавил, что двое рабочих, участвовавших в реконструкции Большого Москворецкого моста, были задержаны с поличным.

Один из них попытался сбежать и спрыгнуть с моста, но был пойман.

Симонов отметил, что произошедшее не повлияло на работу правительственной связи.

Сумма ущерба устанавливается, по факту попытки кражи проводится проверка.