РИАМО - 26 мар. В столичном парке «Зарядье» провели репетицию международной акции «Час Земли» и выключили электричество на всей территории парка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Зарядья».

«Выключение электричества – это репетиция акции «Час Земли». Сегодня было две репетиции. Свет выключался с 19:30 до 19:45 и с 20:00 до 20:15. Все по плану и работает в штатном режиме», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такие же репетиции сегодня проводились и на Красной площади.

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В Москве погаснут ансамбль Московского Кремля, Большой театр, Останкинская башня, храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ, Госдума, Совет Федерации, городские парки, памятники и усадьбы, музеи, храмы, соборы и монастыри, театры и кинотеатры, а также отдельные дома на Новом Арбате и Тверской, ряд вокзалов и гостиниц.

В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.