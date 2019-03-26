РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал в наркологический диспансер городской больницы имени А.М. Дегонского подмосковной Балашихи новый компьютер в ходе рабочего визита, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов осмотрел стационарное отделение и диспансер, пообщался с врачами и передал новый компьютер учреждению. Компьютер врачи диспансера попросили у депутата во время одной из встреч осенью прошлого года.

«Поликлиническое диспансерное отделение располагается в старом одноэтажном здании, которое не ремонтировалось с 1989 года. Течет кровля, требуется замена инженерных коммуникаций, полов, окон и, конечно, ремонт кабинетов специалистов. При этом нагрузка на врачей – достаточно серьезная – за освидетельствованием для получения справок на управление автомобилем, ношение оружия в диспансер обращаются десятки человек ежедневно», – сказал Ефимов.

Он добавил, что для включения учреждения в программу капитального ремонта необходимо сделать проект и рассказал, что обязательно обсудит этот вопрос с министерством здравоохранения Московской области.

Заслуженный работник здравоохранения Московской области, врач-нарколог Татьяна Мануйлова поблагодарила депутата за поддержку и приобретение нового компьютера.

«В 2012 году при поддержке губернатора Московской области, областных депутатов, администрации города мы завершили ремонт в стационаре. Важно продолжить эту работу и сделать посещение нашего учреждения комфортным для всех жителей», – отметила Мануйлова.