РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Уполномоченные сотрудники Главного архивного управления Московской области проведут прием граждан на базе общественной приемной в подмосковном Подольске в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В среду, 27 марта, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного архивного управления Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4 (первый этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи с 10:00 до 13:00.