РИАМО - 26 мар. С начала текущего года в непосредственной близости к жилым домам в столице построили три новых 25-метровых бассейна, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В трех районах города появились новые бассейны, все они расположены в непосредственной близости к имеющейся жилой застройке. Задача комплексного развития территорий ранее была поставлена мэром Москвы Сергеем Собяниным», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что разрешения на ввод получили 25-метровые бассейны на улице Федосьино в Ново-Переделкино Западного округа, на улице Николая Старостина в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, на улице Ивана Сусанина района Западное Дегунино на севере столицы.

Жители города уже посещают бассейн ФОКа на улице Николая Старостина. Спорткомплекс разместился на трех наземных и одном подземном этаже, его общая площадь составила более 7 тысяч квадратных метров. В нем есть СПА-зона, буфет с обеденным залом, вдоль водной поверхности – тренерско-судейская галерея.

«В спортивном комплексе на улице Ивана Сусанина, 1, помимо бассейна расположились два универсальных спортивных зала площадью 184 и 137 квадратных метров и СПА-зона», – добавляется в материале.

Во втором квартале 2019 года примет первых посетителей четырехэтажный ФОК на улице Федосьино на западе столицы. Общая площадь нового строительства составила 8,7 тысячи квадратных метров. В нем размещены тренажерный зал площадью 991 квадратный метр, зал аэробики на 699 квадратных метров и три спортивных зала свободного назначения площадью 810, 942 и 1169 квадратных метров.

«Во всех спорткомплексах предусмотрены тренерские комнаты и другие вспомогательные помещения, на территориях – места для парковки автомобилей. Проекты полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности и организации безбарьерной среды», – уточнил Левкин.