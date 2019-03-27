РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Симфонический оркестр Московской областной филармонии в среду выступит на гала-концерте в Доме культуры «Балашиха», который станет финалом фестиваля «Театральные ассамблеи», вход на концерт будет свободным, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Третий, финальный этап фестиваля «Театральные ассамблеи» стартовал в Балашихе 23 марта. Помимо театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и городов Подмосковья в конкурсе приняли участие коллективы из Израиля, Чехии и Армении.

«Вот и подошел к концу третий этап фестиваля «Театральные ассамблеи». Мы увидели на сцене ДК «Балашиха» выступления международного сообщества, которое продемонстрировало нам 11 спектаклей. Творческие коллективы показали зрителям традиции своей страны, города, сообщества. Заключительный концерт, который состоится 27 марта (2019 года – ред.) мы проведем при сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии», – сказала организатор фестиваля Ирина Григорян.

По ее словам, вход на концерт свободный.

Григорян добавила, что лауреатов фестиваля наградят в трех номинациях: «Театр и время» – спектакли, посвященные писателю или театру-юбиляру, «На шаг впереди» – новые идеи, креативное мышление и творческие находки, «Мой путь» – свободная тема. Победителю будет присужден Гран-при – хрустальная ваза.

«Театральные ассамблеи» – масштабный международный проект управления культуры администрации Балашихи и театра «Орфей». Фестиваль проводится в ДК «Балашиха» с 2012 года. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Московской области. Союз театральных деятелей РФ за высокое качество международного диалога официально включил фестиваль в реестр международных фестивалей.