РИАМО - 26 мар. Подрядная организация меньше чем за месяц сделала ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Подрядная организация по требованию Валерия Венцаля провела ремонт в квартире пенсионерки. Пожилая женщина не стала никуда обращаться за помощью и проживала в этих условиях вплоть до момента, пока к ней в гости не заглянули глава района Валерий Венцаль и председатель совета депутатов района Станислав Радченко», — говорится в сообщении.

Подрядной организации потребовалось меньше месяца, чтобы сделать ремонт в квартире ветерана.

Венцаль регулярно посещает ветеранов Великой Отечественной войны.