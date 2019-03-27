РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске в фойе Дома культуры «Октябрь» в среду торжественно откроют большую фотовыставку, посвященную Году театра в России, фотоработы расскажут о жизни пяти театральных коллективов городского округа.

В фойе ДК «Октябрь» в среду в 18:00 состоится торжественное открытие большой фотовыставки «Такой разный театр», посвященной Году театра в России. На ней будет представлено около 90 работ форматом 50 на 70 и 30 на 45 сантиметров, в которых рассказывается о пяти театральных коллективах при ДК: образцовом театральном коллективе «Свеча», театральной студии «Вечерний звон», театре Юного актера, Молодежном театре, театре «Вечерний звон».

Зрители увидят не только яркие и интересные фото сцен из спектаклей, театральных композиций и номеров, но и попадут в мир театрального закулисья. Также там можно будет найти уникальные кадры с репетиций, работы гримеров и костюмеров.

Фотографии расскажут о творческих исканиях юных артистов и тех, кто уже имеет сценический опыт. Посетители узнают и о работе режиссеров, порой не очень простой, так как на сцену выходят непрофессиональные исполнители, а те, кто любит театр и пробует себя на сцене.