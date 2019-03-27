РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. В подмосковном Королеве в среду стартует первенство Московской области по гандболу среди юношей 2007 года рождения, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

«Участвуют команды: Видное, Долгопрудный, Егорьевск, Железнодорожный, Королев, Наро-Фоминск, Протвино, Талдом. Приходите поддержать наших спортсменов!» – говорится в сообщении.

Начало матчей в 10:00. Адрес: зал физкультурно-оздоровительного комплекса спортивной школы олимпийского резерва «Королев» (улица Комитетская, дом №2).