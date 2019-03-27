РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Представители Рузского регионального оператора встретятся с жителями частного сектора микрорайона Губайлово подмосковного Красногорска в среду, чтобы обсудить организацию вывоза мусора, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Уважаемые жители частного сектора микрорайона Губайлово! 27 марта состоится встреча с представителями ООО «Рузский региональный оператор». Повестка встречи – определение мест для организации контейнерных площадок, заключение договоров с собственниками индивидуальных жилых строений и тарифы на вывоз мусора», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет в 16:00 в конференц-зале администрации городского округа Красногорск по адресу: улица Ленина, дом №4.