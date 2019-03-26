РИАМО - 26 мар. Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввоз бриллиантовой подвески известного бренда Chopard стоимостью порядка 3 миллионов рублей, ее нашли в багаже мужчины, прилетевшего из ОАЭ, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Сотрудники таможни задержали 28-летнего гражданина Ирана, прибывшего рейсом Дубай – Москва. Пассажир проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

«В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира была обнаружена подвеска на цепочке ювелирного дома Chopard. В своем объяснении гражданин Ирана пояснил, что украшение было куплено им в Абу-Даби для своих друзей, проживающих в Москве», – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изделие выполнено из золота 750 пробы. Его украшают 56 бриллиантов круглой огранки высокого качества общим весом более 5 карат. Стоимость товара составила около 3 миллионов рублей.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».