РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. В детском саду №24 «Солнышко» в микрорайоне Дзержинский подмосковной Балашихи провели учения по эвакуации в рамках общеобластной тренировки эвакуации на всех социально значимых объектах, всего было задействовано свыше 120 учреждений горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать шестое марта объявлен днем проведения единых тренировок по эвакуации на всех социально значимых объектах. Всего в Балашихе находятся 127 таких учреждений. Одно из учений провели в детском саду №24 «Солнышко» в микрорайоне Дзержинский в Балашихе», – сказал начальник отдела надзорной деятельности по Балашихе, подполковник внутренней службы Сергей Максимов.

Он добавил, что по легенде учений в дошкольном образовательном учреждении загорелось помещение кухни. В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Воспитатели оперативно произвели подсчет детей и вывели их на безопасное от здания расстояние.

«На место происшествия прибыли шесть сотрудников пожарной службы. Они потушили очаг возгорания и осмотрели помещения с целью удостовериться в дальнейшем безопасном пребывании в нем детей и персонала», – отметил Максимов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева единый день тренировок по эвакуации на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей проходит каждые три месяца.