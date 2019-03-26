РИАМО - 26 мар. В Москве свыше 50% водителей такси имеют высшее образование, около 40% таксистов - в возрасте 35-44 лет, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Девяносто восемь процентов водителей, которые работают в сегменте таксомоторных перевозок по Москве, - это мужчины, 2% - женщины. С высшим образованием примерно 51%», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что 33% водителей такси в Москве - это лица 25-34 лет, 39% - в возрасте 35-44 лет и 20% - в возрасте от 45 до 55 лет.