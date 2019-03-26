РИАМО - 26 мар. В Москве свыше 50% водителей такси имеют высшее образование, около 40% таксистов - в возрасте 35-44 лет, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Девяносто восемь процентов водителей, которые работают в сегменте таксомоторных перевозок по Москве, - это мужчины, 2% - женщины. С высшим образованием примерно 51%», - сказал Ликсутов.
Он добавил, что 33% водителей такси в Москве - это лица 25-34 лет, 39% - в возрасте 35-44 лет и 20% - в возрасте от 45 до 55 лет.
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Образцовый водитель
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
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