РИАМО – 27 мар. В подмосковном Дзержинском в среду временно исполняющий полномочия главы горокруга Людмила Иванова проведет встречу с жителями, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать седьмого марта временно исполняющий полномочия главы горокруга Людмила Иванова проводит открытую встречу с населением по вопросам здравоохранения, благоустройства дворовых территорий и реализации программы «Чистая вода».

Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет по адресу: Дзержинский, улица Ленина, дом №3, ДК «Энергетик».