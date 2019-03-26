РИАМО – 26 мар. Сотрудники МЧС России и администрация муниципалитета провели учебную эвакуацию в средней общеобразовательной школе поселка Молодежный и проверили действия персонала учебного заведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Учебная эвакуация – это действенный способ защиты от последствий любого возможного чрезвычайного происшествия в школе. Также это тренировка для работников и учащихся школы – люди, раз за разом проходящие учения, смогут также организованно действовать и во время реального пожара.

«Если выработать привычку слаженно действовать во время учений, можно избежать паники. Таким образом, учащиеся закрепляют знания в области пожарной безопасности, усваивают правила поведения в случае возникновения пожара», – сказал глава городского округа Молодежный Виктор Юткин.

После срабатывания сигнала пожарной тревоги все 150 учащихся покинули помещения учебного заведения в течение нескольких минут, согласно плану эвакуации.

В ходе тренировки отмечалось время, затраченное на эвакуацию, отрабатывались действия педагогов и учащихся на случай возникновения пожара. Эвакуацию провели за 4 минуты.