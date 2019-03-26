РИАМО - 26 мар. В МВД РФ предложили лишать наркозависимых россиян права управлять автомобилем и возможности работать на опасных производствах, сообщает Газета.ru.

Как уточнил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ, действительный государственный советник РФ первого класса Игорь Зубов, в МВД выступили с предложением лишать права управлять автомобилями и работать на опасных производствах людей, страдающих от наркотической зависимости. Он также сослался на аналогичную практику других государств.

«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких (вредных и опасных – ред.) производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников. И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России», – сказал Зубов.

Министерство изучит опыт 46 стран в решении данного вопроса.

Кроме того, ранее в Госдуму был внесен законопроект, уточняющий процесс постановки диагноза «наркомания».