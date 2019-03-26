РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи станет одной из центральных площадок для проведения общеобластного субботника, который состоится 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Наш Пестовский парк выбран одной из четырех основных площадок в Подмосковье для проведения общеобластного субботника 20 апреля. Для гостей подготовят праздничную программу и организуют горячее питание», – сказал глава горокруга Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области определено четыре даты для проведения субботников: 30 марта, 6, 13 и 20 апреля. В них примут участие сотрудники городских организаций и предприятий, администрации горокруга, коллективы социальных учреждений.

«Стартом месячника благоустройства станет парад коммунальной техники. Он пройдет 30 марта на площади Ледового дворца «Арена «Балашиха». Будет продемонстрировано около 60 единиц техники», – отметил Юров.

Месячник по благоустройству пройдет в Балашихе с 30 марта по 20 апреля. В ходе проведения субботников на территории муниципалитета уберут леса, парки, скверы, дворы, отремонтируют и покрасят детские площадки, архитектурные элементы, газонные ограждения и выполнят другие работы.