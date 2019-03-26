РИАМО - 26 мар. В Клиническом центре Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова помощь получили 97435 человек, из которых почти половина – жители города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, на котором рассмотрели итоги работы и перспективы развития старейшего медицинского вуза России.

«В настоящее время в Сеченовском университете обучаются свыше 17 тысяч студентов, в том числе более 3 тысяч человек из зарубежных стран. В его составе функционируют 20 институтов и 118 кафедр, где трудятся 2329 преподавателей, из них 85% имеют ученую степень», — говорится в сообщении.

В 2018 году в Клиническом центре (стационаре) Сеченовского университета пролечено 97345 человек, из них 48609 жителей Москвы (49,7% от всех получивших круглосуточную стационарную медицинскую помощь). План по оказанию медицинской помощи москвичам в рамках базовой программы ОМС выполнен полностью.

В вузе недавно создали научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии. В Университетской клинической больнице №1 развернута система умных палат со смарт-управлением. Планируется ввод первой в России роботической системы для выполнения операций по профилю «Травматология и ортопедия».

«В 2017 году Сеченовский университет принял долгосрочную стратегию развития, предусматривающую повышение качества научной и образовательной деятельности, а также формирование инновационной экосистемы, транслирующей результаты научных исследований в практическое здравоохранение», — добавляется в сообщении.

Главное направление развития университета — диверсификация основных направлений деятельности с переходом от идеологии исключительно медицинского университета к университету наук о жизни.

Основным проектом стратегии является создание научно-технологического парка биомедицины. В составе парка уже действуют четыре международные лаборатории – навигационной редокс-липидомики, биоинжиниринга и прототипирования органов и тканей, геномной биоинформатики, иммунопатологии.

Планируется создать геномный центр, который будет отвечать задачам внедрения персонифицированных подходов к терапии заболеваний, разработке новейших методов предупреждения, диагностики и лечения заболеваний человека с использованием технологий больших данных, работающих на клеточном и генном уровнях.

В прошлом году в университете появился институт электронного медицинского образования.

В Сеченовском университете также были созданы институт стоматологии, институт трансляционной медицины и биотехнологии, институт лингвистики и межкультурной коммуникации, институт лидерства и управления здравоохранением.

Университет участвует в реализации проекта непрерывного повышения уровня квалификации врачей «Московский врач». В стенах вузах специалисты московских больниц и поликлиник проходят компьютерное тестирование и отработку практических навыков в учебной клинике. Уже 154 врача, повышавших свою квалификацию в Сеченовском университете, получили статус «Московский врач».