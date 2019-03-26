РИАМО - 26 мар. Здание бывшего детского дома на улице Войкова в Серпухове отремонтируют и переведут туда начальные класс школы №3, сообщается на сайте администрации городского округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Серпухов продолжаются мероприятия по ликвидации второй смены в учебных заведениях.

«Для осмотра здания бывшего детского дома на улице Войкова, дом 2, выехали директор школы №3 Юлия Русецкая и член Общественной палаты городского округа Серпухов Светлана Задорожнюк. В здании проведут ремонтные работы по государственной программе «Образование Подмосковья». Планируется привести в порядок внутренние помещения и инженерные сети», – говорится в сообщении.

Такое решение позволит создать не только комфортные условия для учебного процесса, но и сократит число обучающихся во вторую смену в городском округе.

На эти цели из бюджета области выделили порядка 32 миллионов рублей. Проект и сопутствующая документация уже готовы, но еще предстоит поиск подрядчика.