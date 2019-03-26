РИАМО – 26 мар. Свыше 1,1 тысячи садоводческих некоммерческих товариществ москвичей передали свои электрические сети на баланс МОЭСК, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК).

«В общей сложности дачники и садоводы за четыре года передали на баланс и обслуживание энергетикам филиала ПАО «МОЭСК» «Новая Москва» более 420 километров линий электропередачи, свыше 200 трансформаторных подстанций общей мощностью 76 МВА. Такое объединение позволяет специалистам оперативнее управлять электросетевым комплексом, модернизировать его и качественно обслуживать. На текущий момент уже 1162 садовых товарищества передали свои электрические сети на баланс МОЭСК», – отмечается в сообщении.

За счет городского бюджета энергетики планируют подключить к электроснабжению более 120 садовых некоммерческих товариществ.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что комплексное развитие территорий СНТ москвичей ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

«Главная задача – сделать жизнь в СНТ для уезжающих за город на лето или живущих там постоянно такой же комфортной, как в Москве. В соответствии с Адресной инвестиционной программой (АИП) города в ближайшие годы планируется построить 47 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для садовых некоммерческих товариществ (СНТ) москвичей», – отметил Жидкин.

Специалисты подведомственного департаменту ГКУ «Развитие Московского региона» тщательно обработали 1915 заявок от садовых некоммерческих объединений, 1850 находятся в обработке.

«Это позволило выявить потребность садоводов-москвичей, чьи участки расположены в Московской и других областях, в строительстве более 4,6 тысячи объектов инфраструктуры. Это автодороги, объекты электроснабжения и водоснабжения, газоснабжения, мелиорации, а также детские и спортивные площадки», – уточнил Жидкин.

В апреле нынешнего года специалисты МОЭСК продолжат серию встреч с членами садовых товариществ и коттеджных поселков Москвы и Подмосковья по вопросам упрощенной процедуры передачи электрических сетей на баланс компании.

«Более 50% обращений в союз дачников Подмосковья связаны с проблемами электроснабжения СНТ. Дачники вынуждены за свой счет ремонтировать линии, менять трансформаторы, бороться с неплательщиками и собирать деньги за электроэнергию. Эту работу должны выполнять профессионалы, тем более что все это уже включено в государственный тариф», – отметил первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он добавил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу максимально упростить порядок передачи сетей. ПАО «МОЭСК» стало первой сетевой организацией в Московской области, которая принимает сети СНТ практически на условиях «как есть».