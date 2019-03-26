РИАМО - 26 мар. Мама семилетнего мальчика заявила в полицию об изнасиловании ее сына в туалете подмосковной детской больницы, возбуждено уголовное дело, оно стоит на контроле у прокуратуры, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».
«Об изнасиловании семилетнего мальчика в детской больнице в Подмосковье заявила в полицию его мама. Возбуждено уголовное дело, на причастность к вопиющему случаю будут проверять подростков из числа пациентов», - говорится в сообщении.
Несколько инцидентов сексуального насилия над ребенком произошло в туалете больницы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас полицейские пытаются выяснить личности пациентов и их гостей, чтобы установить картину произошедшего.
Самого мальчика пока не удается допросить, так как ребенок находится в глубоком стрессе. Во время первой беседы со следователями малыш не рассказал ничего внятного.
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