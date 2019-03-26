РИАМО - 26 мар. Мама семилетнего мальчика заявила в полицию об изнасиловании ее сына в туалете подмосковной детской больницы, возбуждено уголовное дело, оно стоит на контроле у прокуратуры, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

«Об изнасиловании семилетнего мальчика в детской больнице в Подмосковье заявила в полицию его мама. Возбуждено уголовное дело, на причастность к вопиющему случаю будут проверять подростков из числа пациентов», - говорится в сообщении.

Несколько инцидентов сексуального насилия над ребенком произошло в туалете больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас полицейские пытаются выяснить личности пациентов и их гостей, чтобы установить картину произошедшего.

«По делу назначен ряд экспертиз. Однако неясно, почему главные исследования для установления возможного факта насилия были проведены больше чем через неделю после обращения. Дело стоит на контроле у прокуратуры», - добавляется в материале.

Самого мальчика пока не удается допросить, так как ребенок находится в глубоком стрессе. Во время первой беседы со следователями малыш не рассказал ничего внятного.