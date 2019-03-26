РИАМО – 26 мар. В Морозовской детской клинической больнице в Москве провели сложную операцию по эндопротезированию большеберцовой кости 12-летнему ребенку из Севастополя с диагнозом Саркома Юинга, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Появление припухлости в области правой голени впервые появились у мальчика в мае 2018 года, но этот симптом, как и боли при ходьбе, ребенок связал с травмой, полученной на тренировке.

«Родители мальчика обратились в травмпункт по месту жительства, после чего ребенка госпитализировали в местную городскую больницу с подозрением на опухоль. В отделении травматологии были проведены все необходимые обследования, и полученные данные подтвердили наличие новообразования в верхней трети правой голени. Для более детального обследования и дальнейшего лечения ребенок был направлен на госпитализацию в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу», – отмечается в сообщении.

В онкологическом отделении ребенку провели полный комплекс диагностических исследований, включающий лабораторную диагностику, УЗИ, КТ и МРТ, а также сцинтиграфию костей скелета.

«Для установки диагноза врачи произвели биопсию новообразования правой большеберцовой кости, результат которой подтвердил наличие у ребенка Саркомы Юинга», – уточняется в материале.

Саркома Юинга является злокачественной опухолью и чаще всего диагностируется в подростковом и молодом возрасте. Поражение проксимального отдела большеберцовой кости является типичным для данного вида опухоли.

«К сожалению, саркомы Юинга довольно быстро метастазируют. Установив диагноз и стадию заболевания, ребенку незамедлительно назначили необходимое лечение», – подчеркивается в пресс-релизе.

Благодаря нескольким курсам химиотерапии, врачам удалось добиться уменьшения опухоли, после чего появилась возможность провести операцию.

«Мальчик хорошо перенес химиотерапевтическое лечение, поэтому врачи приняли решение об удалении пораженной части кости и установке раздвижного эндопротеза, чтобы спасти ногу. Для таких случаев в медицине используется раздвижной неинвазивный эндопротез, что позволяет в дальнейшем увеличивать длину конечности без операции по мере роста ребенка. Эндопротезирование длинных трубчатых костей при злокачественных опухолях у детей в Морозовской больнице проводится второй раз и является «золотым стандартом» в онкологической ортопедии», – заявил заведующий отделением клинической онкологии Морозовской детской клинической больницы Максим Кубиров.

Операция по удалению кости, пораженной опухолью, и установке эндопротеза длилась 7 часов.

«Учитывая сложное расположение опухоли, протяженность поражения и близкое расположение магистральных сосудов, хирургическая бригада была сформирована из врачей хирургов онкологов и травматологов-ортопедов», – перечисляется в сообщении.

Вмешательство проводили Максим Кубиров, заведующий отделением клинической онкологии, Михаил Петров, заведующий отделением травматологии и ортопедии, а также травматолог-ортопед Иван Панкратов.

Операция прошла успешно, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и продолжает проходить лечение.

«По прогнозам врачей, после периода реабилитации, ребенок сможет жить обычной жизнью, регулярно наблюдаясь у врачей по месту жительства», – резюмируется в материале.